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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Стэмкос: «Хоккейный IQ Кучерова зашкаливает. Возможно, у него нет скорости Макдэвида или мощи Маккиннона, но он сочетает в себе все»

«У меня давно уже место в первом ряду. Так что в его успех для меня нет ничего удивительного. Я видел, какую работу он проделывает каждый день летом.

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