Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил боевиков ВСУ в ходе ротации в Херсонской области

Скриншот видео Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил до отделения военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые находились в нем и производили ротацию.