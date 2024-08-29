Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил боевиков ВСУ в ходе ротации в Херсонской области

Скриншот видео Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил до отделения военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые находились в нем и производили ротацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии