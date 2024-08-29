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Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил боевиков ВСУ в ходе ротации в Херсонской области

Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил боевиков ВСУ в ходе ротации в Херсонской области

Скриншот видео Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил до отделения военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые находились в нем и производили ротацию.

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