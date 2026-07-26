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SPLETNIK

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Иноагент Максим Галкин и Алла Пугачёва появились на втором дне фестиваля в Юрмале

Иноагент Максим Галкин и Алла Пугачёва появились на втором дне фестиваля в Юрмале

Алла Пугачёва и её муж-иноагент Максим Галкин посетили второй день фестиваля "Рандеву" в Юрмале. На мероприятии также отметилась певица-иноагент Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая позировала рядом супругами.

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