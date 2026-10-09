Овертайм был в 3 из 4 последних матчей «Металлурга» и «Салавата». 4.30 – ничья в основное время сегодня

«Металлург» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. В 3 из 4 последних личных встреч была ничья в основное время – дважды победитель определился в овертайме, еще одна игра перешла в буллиты.
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