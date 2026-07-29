В Таджикистане официально запретили носить хиджабы, отращивать бороды и одеваться в арабском стиле.
Хиджаб вне закона: почему Таджикистан объявил войну бородам и чёрным платкам
Комментарии
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Андрей М
Да все это, что вы говорите правильно, до только как-то и... Лично меня больше бесят бородатые приезжие... Но ведь и среди нашего брата немало бородатых мужиков! Бороду принято считать одним из основных атрибутов внешнего вида мусульманина. Правоверные братья отпускают её для того, чтобы узнавать друг друга среди незнакомых людей (и затем обмениваться приветствиями, как того требует ислам).
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1 м.
Виктор Борисов
Ну вы батенька и 314 л у сына ремонт делал таджик у него мать заболела в Душанбе вернулся без бороды на вопрос почему начал мне причесывать что у мусульман такая традиция если кто из родственников заболел бороду должен побрить😂😂😂 апотом все таки проболтался его прямо в аэропорту дома прищучили или штраф не маленький или сбрить
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1 м.
Андрей М
Штраф в аэропорту за бороду? Вы, в это верите? Ну, на фоне нового закона в Таджикистане еще куда ни шло... А как быть с Узбекистаном, Киргизией, Азербайджаном, Чечней, Дагестаном... В конце концов остальная Россия!
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1 м.
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