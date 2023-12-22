Крошка помещается на руках! АРМИ умиляются снимком Ви с сыном

Практически у каждого из корейских музыкальных артистов есть домашние животное, но почему-то огромное количество фанатов этой индустрии приходит в восторг именно от песика Тэхена (Taehyung) Ентана (Yeontan), который и сам успел стать звездой, решив не отставать от хозяина.