47news: Границу Финляндии с Россией могут открыть не ранее февраля 2025 года

Финляндия может открыть границу с Россией не ранее февраля 2025 года. Об этом сообщает 47news. По информации издания, в начале осени представители пограничных служб двух стране обсудили возможность открытия границы.
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