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Житель Кубани закопал младенца во дворе дома и скрывал тайну 10 лет

Житель Кубани закопал младенца во дворе дома и скрывал тайну 10 лет

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Следователи в Краснодарском крае предъявили обвинение 65-летнему мужчине в убийстве новорожденной девочки, совершенном 10 лет назад.

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