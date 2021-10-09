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Что реализуют войска ПВО Ирана в преддверии конфликта. От ряда радикальных контрмер к масштабной эскалации

Что реализуют войска ПВО Ирана в преддверии конфликта. От ряда радикальных контрмер к масштабной эскалации

Бесспорно, развёртывание Вооруженными силами Ирана в северо-западных останах Гилан, Ардебиль и Восточный Азербайджан (близ ирано-азербайджанского, ирано-армянского и ирано-турецкого участков границы) мощнейшей смешанной войсковой группировки, представленной десятками сведенных в дивизионы и полки зенитно-ракетных комплексов малого/среднего/дальнего радиуса действия, реактивных артиллерийских дивизионов (РеАДн-ов) и дивизионов ОТРК, а также мотострелковых, танковых и инженерных подразделений, является едва ли не наиболее адекватной и, на первый взгляд, отрезвляющей контрмерой Тегерана в ответ на подтверждающуюся информ.

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