Расследование теракта в «Крокусе» завершится до августа

Дела выделят в отдельное производство Следственный комитет России завершит расследование дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в ближайшее время – в августе дело передадут в суд для рассмотрения.
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