Когда начинает клевать карась и как его привлечь Елена ГалицкаяРыбалка – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и настоящее искусство, требующее знания тонкостей и хитростей, рассказывают журналисты сайта ftimes.
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