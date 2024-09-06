Суд ЯНАО поставил под угрозу карьеру директора департамента

Суд ЯНАО вынес решение по апелляционному представлению окружной прокуратуры, на основании которого директор департамента имущественных отношений Тазовского района Михаил Воротников должен быть уволен в связи с утратой доверия.
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