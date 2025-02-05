Запад недооценил Россию, втягивая ее в конфликт с Украиной, его план провалился. Об этом 4 февраля заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте KP.
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