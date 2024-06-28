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Атака ВСУ на Брянщину: Над Суражским районом уничтожен беспилотник

Атака ВСУ на Брянщину: Над Суражским районом уничтожен беспилотник

Силами ПВО Министерства обороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Суражским районом Брянской области.

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