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Царьград

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"Всё случилось за один вечер". Почему из "Роскосмоса" сместили Юрия Борисова?

"Всё случилось за один вечер". Почему из "Роскосмоса" сместили Юрия Борисова?

Отставка главы "Роскосмоса" Юрия Борисова была настолько внезапной, что многие сотрудники корпорации и не знали о ней до утра четверга, сообщил источник.

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