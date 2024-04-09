Барнаульского главврача поразило количество мусора на Сиреневом бульваре

Дмитрий Денисов намерен обратиться в полицию с просьбой начать патрулировать территорию по вечерам Главный врач поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Денисов рассказал об огромном количестве мусора на Сиреневом бульваре и согласился с мнением, что это "едва ли не самое грязное место" в Индустриальном районе.