Барнаульского главврача поразило количество мусора на Сиреневом бульваре

Дмитрий Денисов намерен обратиться в полицию с просьбой начать патрулировать территорию по вечерам Главный врач поликлиники № 14 Барнаула Дмитрий Денисов рассказал об огромном количестве мусора на Сиреневом бульваре и согласился с мнением, что это "едва ли не самое грязное место" в Индустриальном районе.
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