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Минфин предложил повысить минимальные цены на водку

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку

Министерство финансов России вынесло на обсуждение инициативу о повышении цен на крепкий алкоголь Согласно предложению, минимальная розничная цена (МРЦ) для водки поднимется с 281 до 299 рублей за полулитровую бутылку, а бренди станет дороже, перейдя с 375 до 403 рублей.

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