Минфин предложил повысить минимальные цены на водку

Министерство финансов России вынесло на обсуждение инициативу о повышении цен на крепкий алкоголь Согласно предложению, минимальная розничная цена (МРЦ) для водки поднимется с 281 до 299 рублей за полулитровую бутылку, а бренди станет дороже, перейдя с 375 до 403 рублей.