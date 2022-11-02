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Карлос Сайнс: «Уверен, к 2023 году «Феррари» построит отличную машину, у нас будет новый шанс»

Карлос Сайнс надеется, что в следующем году «Феррари» будет чаще бороться за победы.  Гонщик «Феррари» неудачно начал сезон-2022, однако по ходу первенства сумел приспособиться к поведению болида и выиграть первую гонку в карьере.

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