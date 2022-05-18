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Ничушкин забил «Сент-Луису», став 3-й звездой матча. У него 3+1 в этом плей-офф – личные рекорды по голам и очкам

Ничушкин забил «Сент-Луису», став 3-й звездой матча. У него 3+1 в этом плей-офф – личные рекорды по голам и очкам

Валерий Ничушкин забросил шайбу «Сент-Луису», став 3-й звездой матча. Форвард «Колорадо» помог своей команде обыграть «Блюз» (3:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

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