"Пригожин или Уткин? Кто-то один точно жив": Правда про "Марш справедливости" прозвучала три года спустя

Царьград Коллаж Царьграда 23 августа 2023 года в самолёте погибли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин – руководители "Вагнера".
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Когда сбежали неименованные ФИО из страны во время Пригожинского марша у Путина был реальный шанс взять ВСЮ власть в свои руки! Объявив Пригожина кем-то типа Малюты Скуратова. И народ был бы рад..
Не совершивший преступления не может быть признан террористом в каких бы кружках не состоял по всем юридическим канонам , Александр Ульянов не совершал преступлений , но был казнен как уже за совершенное преступление , соответственно Александр третий расписался как деспот , возможно история пошла бы по другому пути не соверши он данную казнь , нельзя показывать свою собственную власть на бесправных собственных гражданах , побеждай на внешнем контуре . 🥸
Помните типа ленинское: "Мы пойдём другим путём!"? Это после казни его брата Александра - террориста. Кровавый Октябрь, изменники-соглашатели уже приводили к развалу Великой Империи (слава Богу, не доразвалили), проигрышу в Первой мировой, к потери, по сути, Босфора и Дарданелл... Все эти бунты, крестьянские войны, революции, расстрелы Белых Домов, мятежи - ведут к гибели государственности. Но я согласен - делать что-то надо. Когда голод, а хлеб и зерно гноят в амбарах, когда соль стоит больше телеги, когда "караул устал, когда "низы не могут". Когда Горбачёвы, Ельцины и Чубайсы берут власть! Когда бандеровцам отдают Крым и Одессу! Когда генералы Генерального штаба воруют миллиардами! Когда Курск оставляют на разграбление и уничтожение врагам!
А кто, интересно, сказал, что МО РФ - не враги? С учётом их "достижений" за всё время бизнес-проекта "СВО" и всплывших (в очень немногом количестве) свидетельств об их "героизме" на фронте прикарманивания народных денег?
Вечная память и слава вагнеровцам! Помним, не забудем!
Пригожин жив! Еще услышим и увидим его. Ждем!
Ребята фронтовики настоящие патриоты России. Ни то что Кремлёвские и всякие чиновники которые при возможности нас предают. Усилиями Путина и его окружением в России создана пятая колона из черножопых которая в любой момент может начать войну в тылу России. Гражданства России раздают черножопым всем желающим квартиры. А для русского народа денег нет но вы держитесь