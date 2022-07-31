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Видео нокаута в бою Сергей Павлович – Деррик Льюис на UFC 277

Российский боец Сергей Павлович на UFC 277 победил Деррика Льюиса. Поединок закончился уже в первом раунде: после серии попаданий от Павловича Льюис упал, а рефери остановил бой.

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