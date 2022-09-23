В ДНР могут ввести республиканский праздник в случае воссоединения с Россией

Если Донецкая народная республика (ДНР) по итогам соответствующего референдума станет частью России, день вхождения могут объявить республиканским праздником, заметил в пятницу, 23 сентября, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Если Донецкая народная республика (ДНР) по итогам соответствующего референдума станет частью России, день вхождения могут объявить республиканским праздником, заметил в пятницу, 23 сентября, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
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