Вечерняя Москва

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В ДНР могут ввести республиканский праздник в случае воссоединения с Россией

В ДНР могут ввести республиканский праздник в случае воссоединения с Россией

Если Донецкая народная республика (ДНР) по итогам соответствующего референдума станет частью России, день вхождения могут объявить республиканским праздником, заметил в пятницу, 23 сентября, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

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