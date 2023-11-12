В Ростове пройдет первый региональный форум Всемирного русского народного собора

Откроет форум основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.14 ноября в Ростове-на-Дону пройдет первый региональный форум Всемирного русского народного собора, который получил название «Патриотизм и основы духовно-нравственных ценностей: Русский выбор».
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