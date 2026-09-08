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Царьград

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МЧС эвакуировало 42 человек из-за пожара в Оренбургской области

МЧС эвакуировало 42 человек из-за пожара в Оренбургской области

В поселке Октябрьский Оренбургской области природный пожар перекинулся на два дома. МЧС эвакуировало 42 человека.

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