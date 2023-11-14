Юрий Кот Ридовка сообщает, что в Новосибирске семью иностранных специалистов выдворили за хулиганство детей — это впервые стало поводом для депортации.
Лед тронулся: в Новосибирске семью мигрантов депортировали за плохое поведение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Выборы на носу, надо электорату косточку бросить. Пока не будет жёстких законов, регламентирующих действия мигрантов, в том числе и с гражданством, и главное чиновников, благодаря которым они плодятся, без всяких там "с одной стороны, с другой стороны", все это пыль в глаза. А то "ура, депортировали 15 тысяч нелегалов", при этом завезли 300. К то ли 8и, то ли 15 млн.
Ответить
12 час.
Инна Inna
Никакого гражданства быть не должно. Возможно где-то лет так через десять минимум. Просто должно быть временное проживание без семьи. В противном случае это издевательство над народом проживающем в стране. Увеличение численности населения нельзя решать таким путём. Всё надо делать для того, чтоб рожали коренные жители страны.
Ответить
11 час.
Maxim Yushkin
👍 Утопия... 🥲
Ответить
5 час.
Свежие комментарии