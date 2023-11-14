Лед тронулся: в Новосибирске семью мигрантов депортировали за плохое поведение

Андрей Павлов

Выборы на носу, надо электорату косточку бросить. Пока не будет жёстких законов, регламентирующих действия мигрантов, в том числе и с гражданством, и главное чиновников, благодаря которым они плодятся, без всяких там "с одной стороны, с другой стороны", все это пыль в глаза. А то "ура, депортировали 15 тысяч нелегалов", при этом завезли 300. К то ли 8и, то ли 15 млн.