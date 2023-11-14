Медвежий угол
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Медвежий угол

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Лед тронулся: в Новосибирске семью мигрантов депортировали за плохое поведение

Лед тронулся: в Новосибирске семью мигрантов депортировали за плохое поведение

Юрий Кот Ридовка сообщает, что в Новосибирске семью иностранных специалистов выдворили за хулиганство детей — это впервые стало поводом для депортации.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Выборы на носу, надо электорату косточку бросить. Пока не будет жёстких законов, регламентирующих действия мигрантов, в том числе и с гражданством, и главное чиновников, благодаря которым они плодятся, без всяких там &quot;с одной стороны, с другой стороны&quot;, все это пыль в глаза. А то &quot;ура, депортировали 15 тысяч нелегалов&quot;, при этом завезли 300. К  то ли 8и, то ли 15 млн.
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12 час.
Инна Inna
Никакого  гражданства  быть не должно.  Возможно где-то  лет  так  через  десять  минимум.  Просто  должно быть  временное  проживание  без  семьи. В противном  случае  это  издевательство над народом  проживающем в  стране. Увеличение  численности  населения  нельзя  решать  таким  путём.  Всё надо  делать  для того, чтоб  рожали  коренные  жители  страны.
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11 час.
Maxim Yushkin
👍 Утопия... 🥲
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5 час.

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