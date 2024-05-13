Обзор Huawei Pura 70 Ultra: смартфон с выдвижной и самой быстрой в мире камерой

В модельном ряду Huawei любовью среди фанатов всегда пользовалась флагманская P-серия. Эти смартфоны зачастую устраивали небольшую революцию на рынке, предлагая уникальные решения, которых нет у других конкурентов.
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