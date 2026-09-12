«Самое бесчеловечное совершается во имя человечности»: аргументы Карла Шмитта против теории справедливой войны

Теория «справедливой войны» была разработана на Западе христианскими богословами, в первую очередь Августином Блаженным и Фомой Аквинским, которые отвергали раннехристианский пацифизм и утверждали, что война может использоваться как средство .
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