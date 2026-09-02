«БПЛА», «НПЗ», «сикс-севен», «колобок» и «нишевый» борются за звание слова года

Шорт-лист с 40 претендентами отобрала группа из более чем 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров и медиаперсон.
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