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Sobakaru

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«БПЛА», «НПЗ», «сикс-севен», «колобок» и «нишевый» борются за звание слова года

«БПЛА», «НПЗ», «сикс-севен», «колобок» и «нишевый» борются за звание слова года

Шорт-лист с 40 претендентами отобрала группа из более чем 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров и медиаперсон.

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