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"Искандер" нанёс сокрушительный удар по скоплению свежей иностранной техники ВСУ

"Искандер" нанёс сокрушительный удар по скоплению свежей иностранной техники ВСУ

Едва приехав на Украину западная военная техника тут же превращается в груду металлолома.Минобороны России опубликовало свежую сводку, в которой говорится о высокоточном ударе "Искандером" по скоплению иностранной техники ВСУ.

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