Daily Mail: Карл III предсказал, что Диану скоро забудут

В 1997 году, после гибели Дианы, Карл III, по словам Чарльза Спенсера, заявил, что ее скоро забудут. Разговор состоялся при подготовке похорон, где обсуждалось участие Уильяма и Гарри в траурной процессии.
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