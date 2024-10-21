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  • Надежда
    С таким дебилом-"командиром" страшно лететь, даже пассажиром, неизвестно, что он отчебучит в любой момент!((😱Женщина-пилот отл...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    ИдиотЖенщина-пилот отл...
  • Tania Еременко
    Дэбилы, бл....Женщина-пилот отл...

Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

Боец ВС РФ: в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников.

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