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Царьград

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Грозит катаклизмами: учёные предрекают большие стихийные бедствия в 2025 году

Грозит катаклизмами: учёные предрекают большие стихийные бедствия в 2025 году

Основными причинами катаклизмов считаются увеличение солнечной активности и антропогенный фактор.Учёные со всего мира выражают обеспокоенность в связи с возможными природными катастрофами в 2025 году.

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