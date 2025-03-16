Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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ВС РФ вышли к пограничному пункту пропуска «Суджа», в районе Гуево продолжаются ожесточённые бои

ВС РФ вышли к пограничному пункту пропуска «Суджа», в районе Гуево продолжаются ожесточённые бои

ВС РФ вышли к пограничному пункту пропуска «Суджа», в районе Гуево продолжаются ожесточённые бои Российские войска продолжают разгром украинской группировки на курском направлении, продвижение продолжается, несмотря на попытки ВСУ удержать позиции.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Что то про котёл не слышно, время то закончилось?
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4 час.
Юрий Ильинов
Трамп не зря просил пощады для окружённых. Возможно там офицеры НАТО. Их лучше взять живыми.
Ответить
4 час.
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