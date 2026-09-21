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В Орловской области автобус на трассе насмерть сбил пешехода

В Орловской области автобус на трассе насмерть сбил пешехода

Трагедия сегодня ночью, 21 сентября, произошла на автомобильной дороге Болхов – Мценск – Новосиль. Под колёсами автобуса оказался мужчина-пешеход.

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