Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Global Look Press/Manuel Elias/UN Photo Палестина вновь направила в Совет Безопасности ООН предложение принять ее в состав Организации Объединенных Наций, заседание может пройти на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.