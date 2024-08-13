Деньги сделают вас счастливым: названа сумма, которую нужно зарабатывать в месяц

Геннадий Бережнов

Этот вопрос не имел бы большого значения, если бы мы не шагнули в капитализм! А сегодня получая 50 -60 тыс. и имея двух детей, ты видишь, что бытовуха тебя просто съедает. Разводы растут, а свадьбы в 18-20 лет снижаются. Всё это и есть демографическая яма. Разрыв по оплате труда в обществе, необходимость в миграции приведут к неустойчивому социальному положению!