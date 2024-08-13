Могут ли деньги действительно сделать нас счастливыми? Судя по новому исследованию, ответ на этот вопрос — однозначное да.
Деньги сделают вас счастливым: названа сумма, которую нужно зарабатывать в месяц
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Этот вопрос не имел бы большого значения, если бы мы не шагнули в капитализм! А сегодня получая 50 -60 тыс. и имея двух детей, ты видишь, что бытовуха тебя просто съедает. Разводы растут, а свадьбы в 18-20 лет снижаются. Всё это и есть демографическая яма. Разрыв по оплате труда в обществе, необходимость в миграции приведут к неустойчивому социальному положению!
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19 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не в деньгах счастье, а в их количестве.
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7 час.
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