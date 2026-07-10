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121 год со дня рождения Льва Кассиля: вспоминаем лучшие рассказы писателя

121 год со дня рождения Льва Кассиля: вспоминаем лучшие рассказы писателя

10 июля исполняется 121 год со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970) — классика отечественной детской литературы, автора повестей «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь Республики», «Черемыш, брат героя» и множества рассказов для детей.

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Комментарии
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Galina Molotskova
До сих пор с удовольствием перечитываю произведения Льва Кассиля
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4 н.