121 год со дня рождения Льва Кассиля: вспоминаем лучшие рассказы писателя

10 июля исполняется 121 год со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970) — классика отечественной детской литературы, автора повестей «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь Республики», «Черемыш, брат героя» и множества рассказов для детей.
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