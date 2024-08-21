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Русский Днепропетровск

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  • Александр Ляшенко
    Бред от заёбаДроновод
  • Eduard
    Но укропы терпят всё!Главное они недоумки Украины Януковича за шапки скинули,для них это главное!Свора Зеленского ...
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От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет

Руслан Калинчук 20 августа 2024 г.   Верховная рада Украины 265 голосами «за» приняла во втором чтении закон № 8371 «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», предусматривающий ликвидацию религиозных организаций и общин, связанных с «религиозными центрами в стране-агрессоре».

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