От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет

Руслан Калинчук 20 августа 2024 г. Верховная рада Украины 265 голосами «за» приняла во втором чтении закон № 8371 «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», предусматривающий ликвидацию религиозных организаций и общин, связанных с «религиозными центрами в стране-агрессоре».