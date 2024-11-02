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Петербургский дневник

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Фестиваль «Многонациональный Петербург» покажет культурное разнообразие более чем 20 народов

Фестиваль «Многонациональный Петербург» покажет культурное разнообразие более чем 20 народов

Выступать будут различные танцевальные и песенные коллективы со всей страны Музыкальный фестиваль «Многонациональный Петербург», приуроченный ко Дню народного единства, стартует на площадке Музейно-выставочного центра «Россия – моя история».

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