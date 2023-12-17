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Яннис Адетокумбо провел последнюю четверть игры с «Детройтом» на скамейке с детьми

Яннис Адетокумбо провел последнюю четверть игры с «Детройтом» на скамейке с детьми

«Милуоки» на своем паркете крупно обыграл «Детройт» – 146:114. Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо покинул паркет по ходу третьей четверти, когда разница в счете уже была более 30 очков.

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