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Президент European Aquatics: готовы содействовать участию российских спортсменов в Олимпиаде-2028

Президент European Aquatics: готовы содействовать участию российских спортсменов в Олимпиаде-2028

Президент European Aquatics Антонио Силва сообщил, что организация готова оказать содействие для участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе (США).

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