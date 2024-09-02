НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

287 подписчиков

В Часовом Яре практически уничтожена королевская бригада ВСУ

В Часовом Яре практически уничтожена королевская бригада ВСУ

В Часовом Яре практически уничтожена королевская бригада ВСУ Юлия СоколоваВ 20-х числах июня в Часов Яр была переброшена королевская элитная бригада ВСУ, чтобы стабилизировать «крайне тяжелую ситуацию» с обороной города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх