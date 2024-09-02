В Часовом Яре практически уничтожена королевская бригада ВСУ Юлия СоколоваВ 20-х числах июня в Часов Яр была переброшена королевская элитная бригада ВСУ, чтобы стабилизировать «крайне тяжелую ситуацию» с обороной города.
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