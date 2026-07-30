Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне негативно сказался на репутации главы киевского режима.
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