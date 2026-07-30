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Аргументы и Факты

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Христофору: отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударил по имиджу Киева

Христофору: отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударил по имиджу Киева

Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне негативно сказался на репутации главы киевского режима.

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