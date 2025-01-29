Адыги.RU - исто...
ГлавнаяКультураИсторияБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Compay Segundo
    Это прибрежные шапсуги, которые переселились под давлением русских в конце русско-кавказской войны. Конкретно Абатов ...Вооруженная борьб...
  • Фаризат
    Аул Эрсакон в Карачаево-Черкесии раньше носил название "Абатовский", по имени князя Абатова Магомета, который, по рас...Вооруженная борьб...

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в Адыгее

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в Адыгее

Благодаря реализации в Адыгее нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», постановлением Кабинета министров республики Адыгея на 2025 год был определен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета городским и районным администрациям на реализацию программ формирования городской среды, а также утвержден адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в нынешнем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх