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Удар по Севастополю – "акт войны": Кеннеди-младший призвал остановить "ястребов", направляющих Байдена

Удар по Севастополю – "акт войны": Кеннеди-младший призвал остановить "ястребов", направляющих Байдена

Кеннеди-младший назвал удар по Севастополю "актом-войны" со стороны Соединённых Штатов. Кандида в президенты США призвал остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые направляют ослабленного президента Байдена".

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