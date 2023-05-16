Медведев, отвечая на слова Макрона о фиаско России на Украине, заявил, что проиграла как раз примитивная политика НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, реагируя на высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о фиаско Москвы на Украине, выразил точку зрения, что проиграла как раз примитивная политика, реализуемая Североатлантическим альянсом.
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