Александр Прудник: «Время для аналога новой «Ялты» еще не пришло»

«В текущей реальности все ресурсы России должны быть мобилизованы для достижения лишь одной цели: сохранение своей международной субъектности в статусе государства-победителя», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, на каких принципах должен строиться новый миропорядок.