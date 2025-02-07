Александр Прудник: «Время для аналога новой «Ялты» еще не пришло»

«В текущей реальности все ресурсы России должны быть мобилизованы для достижения лишь одной цели: сохранение своей международной субъектности в статусе государства-победителя», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, на каких принципах должен строиться новый миропорядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии