ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Запорожской области в среду, 10 апреля, предоставило кадры задержания в регионе пособницы Службы безопасности Украины (СБУ), которая готовила теракт против российских военнослужащих.
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