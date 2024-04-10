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ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ

ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Запорожской области в среду, 10 апреля, предоставило кадры задержания в регионе пособницы Службы безопасности Украины (СБУ), которая готовила теракт против российских военнослужащих.

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