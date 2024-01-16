Азаренко пробилась во второй круг Australian Open

Виктория Азаренко в трех сетах сумела дожать Камилу Джорджи. В Мельбурне завершился матч 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Виктория Азаренко встречалась с Камилой Джорджи.
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