Азаренко пробилась во второй круг Australian Open

Виктория Азаренко в трех сетах сумела дожать Камилу Джорджи. В Мельбурне завершился матч 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Виктория Азаренко встречалась с Камилой Джорджи.