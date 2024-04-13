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Как пограничники на Каспии в Актау воровали дизтопливо

Как пограничники на Каспии в Актау воровали дизтопливо

Из-за этого под угрозой была государственная граница страны, сообщает Ratel.kz. Старший сержант Берик НУРСАГАТОВ, начальник пункта маневренного базирования "Абай" первого дивизиона береговой охраны департамента погранслужбы КНБ по Мангистауской области, и Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, капитан-лейтенант, командир пограничного сторожевого корабля "Барс", решили заработать.

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